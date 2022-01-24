Tarihi Ceyhan Köprüsü görsel şölen sundu

Kahramanmaraş’ta tarihi Ceyhan Köprüsü ihtişamı, sağlam duruşu, tarihi kültürel değerleriyle orijinal özelliğini korumaya devam ederken, yoğun kar yağışının ardından görsel şölen sundu.

Kahramanmaraş-Kayseri yolu üzerinde şehre 11 kilometre uzaklıkta yer alan, bu alandaki önemli bir tarihi eser olan Ceyhan Köprüsü yapısıyla ve ihtişamıyla doğaseverlerin ve vatandaşların her mevsim ilgisini çekiyor.

Tarihi Ceyhan Köprüsünü değişik açılardan karelerini görüntüleyen Mehmet Gören, “Kahramanmaraş tarihi çok eski dönemlere dayanan bir yerleşim yeridir. Ayrıca doğal güzelliği olan bir yerdir. Tarihi Ceyhan Köprüsü kar yağışının ardından beyaza büründü. Görülmeye değer manzara” dedi.