Tarihi bölgede seyrine doyumsuz kar manzaraları

Eskişehir’de etkili olan kar yağışı nedeniyle adeta beyaz gelinliğini giyen tarihi Odunpazarı Bölgesi havadan görüntülendi. Tarihi bölgeyi örten beyaz örtü görsel şölen oluşturdu.

Eskişehir’de 2 gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı, kentin turizm merkezlerinden biri olan tarihi Odunpazarı Bölgesi’nde kartpostallık manzaralar oluşturdu. Bölgedeki tarihi evlerin çatıları ve ara sokaklar beyaz örtüyle kaplandı. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilen tarihi bölgede, karla kaplı çatılar ve sokaklar seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu. Hava sıcaklığının sıfırın altında eksi 7 dereceye kadar düştüğü kentte, temizlik işçileri ise tarihi bölgede bulunan kaldırım ve yürüyüş yollarında biriken kar yığınlarını temizledi.