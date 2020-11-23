banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Dolarda son durum ne?
Dolarda son durum ne?
İstinyepark'a Katarlı ortak geliyor
İstinyepark'a Katarlı ortak geliyor
Kış aylarının vazgeçilmez ıhlamur fiyatı ile el yakıyor
Kış aylarının vazgeçilmez ıhlamur fiyatı ile el yakıyor
İstiklal Caddesi boş kaldı
İstiklal Caddesi boş kaldı

Su borusu patladı, yol çöktü

Bursa’da su borusunun patlaması sonucu yolda çökme meydana geldi.

Çevre 23.11.2020, 08:16
5
Su borusu patladı, yol çöktü
banner422

Bursa’da su borusunun patlaması sonucu yolda çökme meydana geldi.

Olay, Orhangazi ilçesi Arapzade Mahallesi Orhanbey Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, su şebekesine ait borusu patladı. Yol ortasında yaklaşık 5 metre genişliğinde çukur oluştu. İhbar üzerine zabıta ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolu trafiğe kapatırken, Orhangazi Belediyesi ve BUSKI ekipleri suyun patlağı ve çökmenin meydana geldiği alanda çalışma başlattı.

Su borusundan çıkan sular gölet oluştururken, bir saatlik çalışma sonrası su boruları yenilendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Yorumlar (0)
banner417
banner388
açık