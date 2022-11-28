Sosyal medyadan haberleştiler, 500 fidan diktiler

Dünyanın ve Türkiye’nin en gözde turizm merkezlerinden olan Muğla’nın Marmaris ilçesinde son iki yıldır yanan orman alanlarına yeni fidanlar dikilmeye devam ediyor. Sosyal medya üzerinden haberleşip fidan dikim çalışmalarına katılan gönüllüler ‘Marmaris bu şekilde kalmayacak, fırsat buldukça gelip fidan dikeceğiz’ dedi.

Son iki yıldır orman yangını felaketi yaşayan ve binlerce hektar ormanlık alanını kaybeden Marmaris’te gönüllü vatandaşlar yılmadan yorulmadan yeniden yeşil Marmaris için çalışıyor. Marmaris Ağaçlandırma ve Doğa Koruma Derneği üyeleri fidan dikme etkinliklerini sosyal medya platformlarında paylaşarak her hafta yanan alanları yeniden yeşertmek için çalışıyor, gittikleri alanlarda başkalarının attığı çöpleri de temizlemeden dönmüyor. Hafta sonu akasya, defne, kızılçam ve keçiboynuzundan oluşan 500 fidanı toprakla buluşturan dernek üyelerine bir sosyal sorumluluk proje grubunun liseli öğrencileri de eşlik etti.

Liseli öğrencilerden Yasemin Tuncay, "Marmaris’e olan şeyler gerçekten çok üzücü, burada yaşayan gençler olarak ufak da olsa bir desteğimiz olsun istiyoruz" diyerek bu tür etkinliklere katılacaklarını belirttiler. Yine aynı gruptan Özgün Doğanay ve Mert Urkay Baş, "Sosyal medyada fidan dikimi yapılacağına dair bir paylaşım gördük bunun üzerine birbirimizle iletişime geçerek buraya geldik. Son iki senede buralar yandı biliyorsunuz, Marmaris’te yaşayanlar olarak gönlümüz el vermiyor böyle kalmasına dedik ve fidan diktik" dediler.

Marmaris Ağaçlandırma ve Doğa Koruma Derneği Ali Demirtaş etkinlikle ilgili olarak, "Bugün önce saat 11.00’de ve şimdi 13.00’te olmak üzere toplamda 500 fidanı toprakla buluşturduk. Sosyal medya üzerinden gönüllülere çağrı yapıyoruz, uygun olanlar geliyor, fidanlarımızı dikiyoruz. Gönül ister ki daha çok katılım olsun. Bugün katılan genç arkadaşlarımıza fidanları anlattık. Doğru dikimleri öğrettik güzel çalışmalar yaptık. Bağışlar gelmeye devam ediyor, bizler o bağışlar ile fidanlarımızı dikiyoruz. Marmaris bizim memleketimiz yeniden eski güzel günlerine dönmesini sağlamak bizim gönül borcumuz" ifadelerini kullanarak, kış boyunca fidan dikimlerinin devam edeceğini belirtti.

Dernek üyelerinden Işıl Cansu ise, "Bugün elimizden geldiği kadar fidan dikmeye çalıştık, boş vakitlerimizde mutlaka gelerek bir fidan, beş fidan, on fidan yeri geliyor 50 fidan dikip dönüyorum. Bugün gençlerle beraber 500 fidan diktik, elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Dernek üyelerinden Gözen Gözi de, "Gördüğünüz alanlarda tutmayan kurumuş fidanları alıp yerlerine yenilerini dikiyoruz, yeni gelen gönüllülere nasıl fidan dikileceğini gösteriyoruz, arkamızda bir çöp bile bırakmadan gönül rahatlığı ile dönüyoruz" şeklinde konuşarak, tüm Marmaris’te yaşayanları fidan dikmeye davet etti.