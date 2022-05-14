Şırnak Cehennem Deresi doğa severlerin ilgi odağı oldu

Şırnak’ta bulunan ve yıllarca terör nedeniyle gidilemeyen Cehennem Deresi, el değmemiş doğası, kanyonu ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Türkiye’nin birçok ilinden Şırnak’a gelen doğa severlerin ilk durağı İdil ve Güçlükonak ilçeleri arasında yer alan ve doğasıyla dikkati çeken Cehennem Deresi bölgesi ve Finik Kalesinin eteklerindeki Dicle Nehri oldu. Türkiye’nin birçok şehrinden gelerek Şırnak’ta buluşan 350 kişilik doğa sever grup, güzel havayı değerlendirerek Cehennem Deresi ve Dicle Nehrini ziyaret etti.

Yaklaşık 30 kilometrelik yürüyüş gerçekleştiren yerli turist kafilesi, mağara, kanyon, vadi, dik yamaçlar, doğal kaynak suyu ve yeşil alanlarıyla turizme kazandırılmayı bekleyen bölgeleri gezdi. Dicle Nehri ve Cehennem Deresi’nin eşsiz güzelliklerini keşfetmek için yola çıkan doğa severler, 30 kilometrelik zorlu doğa yürüyüşünün ardından günün yorgunluğunu halay çekip türküler söyleyerek attı. Kentin tarihi yerlerini keşfetmek ve doğal güzelliklerini ortaya çıkarmak için yürüyüş yapan grup üyeleri, bol bol fotoğraf çekti.

Geziye katılan Tarık Oran, "Doğası, bitki örtüsü, toprağı ve havası ile çok güzel bir yer. Herkesi burayı görmeye davet ediyoruz. Tam bir doğa harikası olan ve el değmemiş bu doğallığını uzun yıllardır koruyan Cehennem Deresi ve Dicle Nehri turizme açılmayı bekliyor" dedi.

Ankara’dan geldiğini belirten Pınar Gül ise buraların mutlaka görülmesi gerektiğini dile getirdi. Gül, "Cehennem Deresi ve vadisi görülmesi gereken bir yer. Çok güzel, çok etkilendim buralardan" diye konuştu.