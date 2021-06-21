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Şimşekler geceyi böyle aydınlattı

DÜZCE(İHA) – Düzce’de gece saatlerinde aniden bastıran yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Gök gürültüsü ve sağanak yağışın beraberinde çakan şimşekler geceyi aydınlattı.

Çevre 21.06.2021, 10:08
Şimşekler geceyi böyle aydınlattı

DÜZCE(İHA) – Düzce’de gece saatlerinde aniden bastıran yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Gök gürültüsü ve sağanak yağışın beraberinde çakan şimşekler geceyi aydınlattı.

Düzce’de, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Gece saatlerine doğru şiddetini arttıran yağış sağanağa dönüştü, şimşekler geceyi aydınlattı. Çakan şimşekler eşsiz manzaralar oluşturdu. Şiddetli yağış ve şimşek görüntüleri ise kameralara yansıdı.
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