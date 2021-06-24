banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL?
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL?
Altın fiyatları uçunca imitasyon bileziklere talep arttı
Altın fiyatları uçunca imitasyon bileziklere talep arttı
Sedat Peker'den muhalefete ağır sözler!
Sedat Peker'den muhalefete ağır sözler!
Galatasaray’da yönetim kurulu görev bölümü yapıldı
Galatasaray’da yönetim kurulu görev bölümü yapıldı

Sıcaklıklar asfalt eritiyor

Ardahan-Posof karayolunda asfalt, 32 dereceye varan sıcakların etkisiyle eridi. Türkiye’yi Gürcistan’a bağlaması nedeniyle uluslararası özelliği olan yolda trafik güçlükle ilerlerken, ekipler eriyen asfalt yollara taş tozu ve su döktü.

Çevre 24.06.2021, 09:29
Sıcaklıklar asfalt eritiyor

Ardahan-Posof karayolunda asfalt, 32 dereceye varan sıcakların etkisiyle eridi. Türkiye’yi Gürcistan’a bağlaması nedeniyle uluslararası özelliği olan yolda trafik güçlükle ilerlerken, ekipler eriyen asfalt yollara taş tozu ve su döktü.

Hava sıcaklıklarının öğle saatlerinde 32 dereceyi bulduğu Ardahan’da uluslararası Ardahan-Posof Karayolu’nda asfalt eriyerek balçık haline geldi. Araçların hızlı gitmesi durumunda sürücünün direksiyon kontrolünü yitirip, kaza yapabileceğini göz önünde bulunduran karayolları ekipleri, eriyen asfalt yollara taş tozu ve su döktü.

Karayolları yetkilileri, sıcaklıklar nedeniyle asfaltın eriyebileceğini, bu durumdan etkilenen sürücülerin karayollarını arayarak, yardım talep edebileceklerini söyledi.
banner486
Yorumlar (0)
25°
az bulutlu
banner493