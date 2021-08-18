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Seyhan nehrinde su giderine sıkışan köpeği büyükşehir ekipleri kurtardı

Adana’da Seyhan nehrine düşen ve sığındığı gider borusuna sıkışan köpeği Adana Büyükşehir Belediyesi Denizcilik Şube Müdürlüğü dalgıçları kurtardı.

Çevre 18.08.2021, 12:18
Seyhan nehrinde su giderine sıkışan köpeği büyükşehir ekipleri kurtardı

Adana’da Seyhan nehrine düşen ve sığındığı gider borusuna sıkışan köpeği Adana Büyükşehir Belediyesi Denizcilik Şube Müdürlüğü dalgıçları kurtardı.

Seyhan nehrinde günlük kontrol yapan dalgıçlar, nehrin su giderlerinin bulunduğu borularda köpek sesinin dikkat çekmesi ile kayıkla köpeğin bulunduğu alana gitti. Köpeğin boru içinde sıkıştığını fark eden dalgıç ekibi köpeği sıkıştığı borudan çıkardı. Köpek dalgıç ekibinin desteği ile sıkıştığı yerden çıkarılarak kayığa alınırken, Adana Büyükşehir Belediyesi Denizcilik Şube Müdürü Tamer Leba ve ekibi bir canı daha kurtardıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

Kurtarılan köpek kayıkla kıyıya getirilerek Adana Büyükşehir Belediyesi hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezi görevlilerine teslim edildi.
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