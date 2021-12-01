Şeker bağımlısı köpek dikkat çekiyor

Sivas’ta Kangal cinsi çoban köpeği şekerli meyvelere karşı olan bağımlılığı ile dikkat çekiyor.

Sivas’ın Gemerek ilçesine bağlı Dendil köyünde bulunan Alaattin Şahin isimli şahsa ait Paça isimli Kangal köpeğini diğer cinslerinden ayıran farklı bir özelliği var. Paça’nın kendi ırkından olan köpekler gibi et ve kemikten değil, şeker oranı yüksek meyve ve sebzelerden hoşlanıyor. Diğer köpekler toprak altında kemik ararken o tarlada toprak altında kalan şeker pancarlarını bulup çıkarttıktan sonra afiyetle yiyor.

Köpeğin bu durumunu şaşkınlıkla karşılayan Emin Ege Aksoy bu durumun normal olmadığını belirtip “Paça isimli köpek bizi çok şaşırttı. Toprak altından pancarı buldu yedi, kabakta yiyormuş. Biz çok şaşırdık, mandalina verdik onu da yedi” dedi. Köpeğin sahibi Alaattin Şahin ise, “Aklına ne gelirse yiyor. Damak tadı çok farklı. Şekerli meyve ve sebzelerden hoşlanıyor. Pancar, kabak, mandalina, salata tatlı hepsini yiyor” dedi. Paça isimli köpek aynı zamanda iyi bir çoban köpeği olarak da görev yapıyor.