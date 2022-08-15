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Sarıyer’de caddeleri su bastı, sürücüler zor anlar yaşadı

İSTANBUL (İHA) – Sarıyer’de etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su baskınları oluştu. Baskınlar nedeniyle vatandaşlar ve trafikte olan sürücüler zor anlar yaşadı.

Çevre 15.08.2022, 15:26
Sarıyer’de caddeleri su bastı, sürücüler zor anlar yaşadı

İSTANBUL (İHA) – Sarıyer’de etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su baskınları oluştu. Baskınlar nedeniyle vatandaşlar ve trafikte olan sürücüler zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan uyarıların ardından İstanbul’da beklenen sağanak yağış, sabah saatlerinde etkili oldu. Sarıyer Emirgan, Ayazağa Deresi, Baltalimanı, İstinye ve Maden Özdereiçi’nde etkili olan sağanak yağış nedeniyle caddeler adeta göle döndü. Sokak ve caddelerde oluşan su baskınları nedeniyle trafikte olan sürücüler zor anlar yaşadı. Yokuş yukarı olan bir sokaktaki suyun akışkanlık hızı kameralara yansıdı. Bazı araçların oluşan baskın nedeniyle ilerleyemeyip suda kaldığı görüldü.

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