Palandöken’de kayak sezonu için suni karlama çalışmaları başladı

Palandöken Kayak Merkezi’nde yeni sezon için suni karlama çalışmaları başladı. Pistler, suni karlama ile istenilen seviyeye getirilecek.

Avrupa’nın ve Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden bir tanesi olan Palandöken Kayak Merkezi pistlerinde suni karlama çalışmaları başladı. Daha önceki sezonlarda depolanan karların pistlere serilmesi sonrası çalıştırılan suni karlama sistemi, kayak pistlerinin istenilen seviyeye gelmesini sağlıyor. Suni karlama sistemi yardımıyla daha erken açılması planlanan kayak sezonunda, Erzurum’a büyük ölçüde kayaksever turistin gelmesi bekleniyor. Öte yandan, Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, İran, Ukrayna, Rusya başta olmak üzere Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden de turistler Palandöken’e kayak yapmak için akın ediyor. Palan Otel Genel Müdürü Ali Güney ise otellerin kış ve kayak sezonuna hazır olduğunu belirtirken, suni karlama sisteminin de pistlerde aktif hale getirildiğini ve suni karlama çalışmalarının sezon hazırlıkları için çalıştırılmaya başlandığını söyledi. Havalimanına inen turistlerin de 15 dakika içerisinde kayak merkezinde bulunan otellere vardığını ifade eden Güney, herkesi Palandöken’e kayak yapmaya davet etti.