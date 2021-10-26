banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
İçişleri Bakanlığı'ndan 32 ile ''PKK'' genelgesi
İçişleri Bakanlığı'ndan 32 ile ''PKK'' genelgesi
Dün zam gelen benzine bugün bir zam daha!
Dün zam gelen benzine bugün bir zam daha!
Canlı yayında büyük kavga!
Canlı yayında büyük kavga!
Akaryakıt fiyatları için flaş karar!
Akaryakıt fiyatları için flaş karar!

Ömerli Barajı’nda tellere takılıp telef olan hayvanlar suların çekilmesi ile görüldü

Ömerli Barajı’nda su içerisine İSKİ tarafından çekilen dikenli teller barajda suların çekilmesi ile gün yüzüne çıktı. Yumurtlama dönemi gelen balıklar, dikenli teller nedeniyle çökertme havuzundan çıkıp yumurtlayacakları yere gidemiyor. Tıpkı tellere takılan balıklar gibi, barajda avlanan kuşlar da su içerisindeki tellere takılarak telef oluyor. Suyun çekilmesi ile birlikte, tellere takılarak telef olan bir kuştan kalıntılar da gözler önüne serildi.

Çevre 26.10.2021, 10:26
Ömerli Barajı’nda tellere takılıp telef olan hayvanlar suların çekilmesi ile görüldü

Ömerli Barajı’nda su içerisine İSKİ tarafından çekilen dikenli teller barajda suların çekilmesi ile gün yüzüne çıktı. Yumurtlama dönemi gelen balıklar, dikenli teller nedeniyle çökertme havuzundan çıkıp yumurtlayacakları yere gidemiyor. Tıpkı tellere takılan balıklar gibi, barajda avlanan kuşlar da su içerisindeki tellere takılarak telef oluyor. Suyun çekilmesi ile birlikte, tellere takılarak telef olan bir kuştan kalıntılar da gözler önüne serildi.

İBB‘ye bağlı İSKİ iddiaya göre 2020 yılında Ömerli Barajına dikenli tel çekti. Yumurtlamak için debisi düşük bölgelere geçmesi gereken balıklar barajın içine çekilen dikenli teller nedeniyle debisi düşük bölgeye geçemiyor. İddiaya göre balıklar dikenli tellere takılarak ya ölüyor ya da büyük yaralanmalar yaşıyor. Barajın etrafında bulunan karabatak, ördek, pelikan gibi canlı türleri de suyun altında kalan dikenli tellere takılarak telef oluyor.

O dönem barajın su seviyesi düşük olduğu için çekilen dikenli teller mevsimlere ve yağışlara göre suyun altına gömülüyor ya da gün yüzüne çıkıyor. Teller, Ömerli Barajı’nda suyun çekildiği bu günlerde iyice gün yüzüne çıkarak görünür hale geldi. Suların çekilerek tellerin aşağısına inmesi nedeniyle çökertme havuzunda mahsur kalan balıklar, balıklar barajın diğer tarafına geçemeyerek telef oldu. Barajdaki balıkları avlayan Karabatak cinsi bir kuşun, su altında kalan tellere takılıp telef olduğu gözlendi.

Konu ile ilgili konuşan Davut Yürkan, “Sular çekildikten sonra İSKİ’nin yapmış olduğu çökertme havuzlarında sular kaldı. Özellikle köprünün arkasında, bunların içinde anaç balıklarımız kaldı. Biz bunları kurtarmaya çalışıyoruz. Ana gövdede olan telden, aradan geçen balıklar su çekildiğinde burada kuyularda hapis kalıyorlar. Kışın suyun altında kaldığı için balıklar buradan geçemeyerek takılıyorlar, zarar görüyorlar. Martılar, kuşlar. Bu hayvanlara elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yetkililerden tek ricamız bu tellerin kaldırılması için bize yardımcı olmaları” dedi.

Bölge sakinlerinden Temel Köneç, “Biz bu doğal hayatın ve balıkların ölümlerine sebep olan tel örgülerin bir an önce, balığın yumurtlama döneminden önce kaldırılmasını istiyoruz. Daha önce yetkililerden istekte bulunduk, pek ilgilenen olmadı. Yazın balığın yumurtlama zamanı, balık yumurtaya çıktığı zaman su burada yüksek olduğu için balık yukarı çıkabiliyor. Sular eksildiği zaman anaç balıklarımız, yani bizim milli değerlerimiz yerli sazanlarımız yukarıda çökertme havuzlarda kaldığı için geri dönüş yapamıyor” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Beşiktaş 10 20
4. Alanyaspor 10 20
5. Fenerbahçe 10 19
6. Karagümrük 10 18
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 10 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 10 21
2. Real Madrid 9 20
3. Sevilla 9 20
4. Atletico Madrid 9 18
5. Real Betis 10 18
6. Osasuna 10 18
7. Rayo Vallecano 10 16
8. Athletic Bilbao 9 16
9. Barcelona 9 15
10. Valencia 10 13
11. Espanyol 10 13
12. Mallorca 10 12
13. Villarreal 9 11
14. Celta de Vigo 10 10
15. Elche 10 10
16. Granada 9 7
17. Cádiz 10 7
18. Deportivo Alaves 9 6
19. Levante 10 5
20. Getafe 10 2