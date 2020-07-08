Oğul veren arıların düşmesi için karton kutuyla böyle bekledi

Adana’nın Kozan ilçesinde bir ağaca oğul veren arıları kutuyla almak isteyen kadının çabası boşa gitti.

Karaoğlan Mahallesindeki cadde kenarındaki dut ağacında oğul veren arıları gören bir kadın, arıları toplamak istedi. Çevreden bir merdiven ve karton kutu bulan kadın, elindeki yaprakları sallayarak arıları kutuya düşürmek istedi. Arıları toplamak için mücadele eden kadının çabası yeterli olmayınca olay yerine pikabıyla gelen bir arıcı oğul veren arıları bir kutuyla alıp ayrıldı.

Olay anı ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.