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Milli Parklar, fotokapanlara yansıyan yaban hayatını paylaştı
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), fotokapanlara yansıyan yaban hayatını paylaştı.
Çevre 25.11.2022, 21:51
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), fotokapanlara yansıyan yaban hayatını paylaştı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, DKMP Bursa Şube Müdürlüğünün fotokapanlarına yansıyan yaban hayatını paylaştı. Milli Parklar yapılan paylaşımda “Fotokapanlarımıza yansıyan yaban hayatı görüntülerinden kısa kesitler” ifadelerini kullandı.