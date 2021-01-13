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Marmara'da sıcaklık 8 ila 10 derece düşecek
Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, İstanbul'da ve Marmara Bölgesi'nde sıcaklığın 8-10 derece düşmesi bekleniyor.
Çevre 13.01.2021, 11:17
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, İstanbul ve Marmara Bölgesi'nin doğusunda aralıklı sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor. Tekirdağ'ın doğusunda sabah sağanak, gece saatlerinden sonra Edirne'nin güney kesimlerinin karla karışık yağmur öngörülüyor.
10 DERECE BİRDEN DÜŞECEK
İstanbul ve Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının 8-10 derece azalması, rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.
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|30
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