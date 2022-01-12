Manavgat Şelalesi coştu, çevresinde bulunan seyir terasları sular altında kaldı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde etkili olan şiddetli yağmur Manavgat Irmağını taşırdı. Yağmur sonrasında Manavgat Şelalesi’nin çevresinde bulunan seyir terasları sular altında kalırken, şelalenin hemen altında bulunan adacıklar da ortadan kayboldu.

Manavgat’ta dün akşam saatlerinde başlayarak gece boyunca devam eden şiddetli yağmurun yanı sıra çevredeki çay ve derelerden gelen sel suları Manavgat Irmağı’nda su seviyesinin hızla yükselmesine neden oldu. Yağmur en çok da yazın kuruyan görüntüsü ile endişe oluşturan Manavgat Şelalesi’ne yaradı. Yağmur sonrası şelale yeniden coşkuyla akmaya başladı. Akıntı sonrasında şelalenin çevresinde bulunan seyir terasları sular altında kalırken, şelalenin hemen altında bulunan adacıklar da ortadan kayboldu.