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Malatya’da çakan şimşekler geceyi aydınlattı
Malatya’da akşam saatlerinde etkili olan yağmurla birlikte çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı.
Çevre 21.09.2022, 22:04
Malatya’da akşam saatlerinde etkili olan yağmurla birlikte çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı.
Malatya’da bir süredir etkili olan sıcak hava akşam saatlerinde yerini gök gürültülü sağanağa bıraktı. Yağışla birlikte art arda şimşekler çakarken o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
Akşam karanlığını aydınlatan şimşekler kartpostallık görüntüler oluştururken, sağanak yağışların kent genelinde bir süre daha etkili olacağı bildirildi.
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