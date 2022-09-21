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Malatya’da çakan şimşekler geceyi aydınlattı

Malatya’da akşam saatlerinde etkili olan yağmurla birlikte çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı.

Çevre 21.09.2022, 22:04
Malatya’da çakan şimşekler geceyi aydınlattı

Malatya’da akşam saatlerinde etkili olan yağmurla birlikte çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı.

Malatya’da bir süredir etkili olan sıcak hava akşam saatlerinde yerini gök gürültülü sağanağa bıraktı. Yağışla birlikte art arda şimşekler çakarken o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Akşam karanlığını aydınlatan şimşekler kartpostallık görüntüler oluştururken, sağanak yağışların kent genelinde bir süre daha etkili olacağı bildirildi.

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