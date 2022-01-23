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Malatya-Elazığ karayolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor
Kar yağışı ve tipi nedeniyle Malatya-Elazığ karayolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Çevre 23.01.2022, 13:09
Kar yağışı ve tipi nedeniyle Malatya-Elazığ karayolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Malatya’da etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle Malatya-Kayseri, Malatya-Sivas ve Malatya-Adıyaman karayolları ulaşıma kapatılırken, Malatya-Elazığ karayolunda ise ulaşım kontrollü sağlanıyor. Malatya-Elazığ karayolu Kapıkaya mevkiinde yoğun bir araç yığılması yaşandığı öğrenilirken, ekiplerin bölgedeki çalışmalarının sürdüğü bildirildi.