Lapa lapa yağan kar altında cuma namazı kıldılar

Eskişehir’de dün gece itibaren ara ara yağan kar, cuma namazı saatinde etkisini artarak devam edince vatandaşlar kar altında ibadetlerini yerine getirdi.

Eskişehir’deki vatandaşlar lapa lapa kar altında cuma namazını kıldılar. Kentteki sıcaklığı en düşük eksi 9 seyrederken cumaya gelen Müslümanlar ibadetini, yağan karla beraber huzur içinde kıldılar. Dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid-19) nedeniyle sosyal mesafeyi gözeten cami cemaati, içeride yer bulamayınca cuma namazını kar yağışı altında avluda kıldı. Cuma namazı saatinde yağan karla camilerin etrafında ise ilgi çeken görüntüler oluştu. Yanlarında naylon, karton ve seccade getirenler, karla kaplı zemin üzerine sererek, namazlarını kılarken kar yağışının bereketli olduğu ve karla beraber huzur için ibadet yapabildiği belirtildi.