“Kuş Oteli” Hersek Lagünü beyaza büründü

Yalova’nın Altınova ilçesinde 239 kuş türüne ev sahipliği yapan Hersek Lagünü, kar yağışı ile beyaza büründü.

Kuş gözlemecileri ve turistlerin büyük ilgi gösterdiği ve “Kuş Oteli” olarak anılan Hersek Lagünü’nde kar yağışı etkili oldu. Altınova Belediyesi Hersek Lagünü Doğa Eğitim Merkezi ve Engelsiz Kuş Gözlem Kulesi’nin bulunduğu bölge kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. 239 kuş türünün yanı sıra binlerce kuşun yer aldığı lagündeki eşsiz görüntü görenleri kendine hayran bıraktı.