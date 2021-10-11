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Kuş görünümlü taş görenleri şaşırttı
Kahramanmaraş’ta bulunan kuş görünümlü taş görenleri şaşırttı.
Çevre 11.10.2021, 11:26
Kahramanmaraş’ta bulunan kuş görünümlü taş görenleri şaşırttı.
Kahramanmaraş merkeze 75 kilometre uzaklıkta olan ve bölgenin en sarp dağı olan Kaya Düldülü yakınlarında gezmeye çıkan doğaseverler, kuş görünümlü taş buldu. Doğaseverlerden Fatih Yılmaz, "Trekkingmaras ekibiyle birlikte bölgenin en sarp dağında gezerken kuş görünümlü taşı bulduk. Taşı görünce çok ilgimizi çekti ve fotoğraflarını çektik. Sosyal medya hesaplarımızda paylaştığımız görüntü çok kişi tarafından ilgi gördü" dedi.