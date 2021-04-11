Kura Nehri taştı, tarım arazileri sular altında kaldı

Ardahan’daki yağışla birlikte eriyen kar suları Kura Nehri’nin taşmasına neden oldu. Taşkın sonrası Ardahan Ovası sular altında kaldı.

Ardahan’ın ortasından geçen Kura Nehri, sağanak yağış ve karların erimesi sonucu taştı. Nehrin taşması sonucu tarım arazileri sular altında kaldı. Su seviyesi giderek yükselen Kura Nehri, bölgede bulunan evler için büyük tehdit oluşturmaya başlarken ev sahiplerini de tedirgin etti. Çayır ve meraları kaplayan suyun daha da yükseleceğini belirten vatandaşlar, evlerin sular altında kalabileceğini belirtti. Kubilay Koçak, yaptığı açıklamada ’’Baharın gelmesiyle birlikte dağlarda ve ovada eriyen karlar ve yağan yağmurla birlikte ova sular altında kaldı. Görüntü çok güzel ve denizi andırıyor. Ardahan’ın yazı ayrı güzel, baharı ve kışı ayrı bir güzel ve bu güzellikleri yaşamak ve görmek lazım." dedi.