Kars sis bulutu altında kaldı... Görüş mesafesi 15 metreye kadar düştü

Kars’ta sis etkili oluyor. Erken saatlerde etkili olan sis hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Sis nedeniyle görüş mesafesi bazı bölgelerde 15 metreye kadar düştü. Kentte etkili olan sis, zaman zaman ulaşımda aksamalara yol açtı. Özellikle Susuz ilçesi ve Boğatepe köyü bölgesinde kar yağışıyla birlikte etkili olan sis trafik ekiplerini de harekete geçirdi.

Trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyarırken, kent dışına çıkan sürücülerden dikkatli olmalarını istedi.

Öte yandan kent merkezinde yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışıyla birlikte sis etkisini sürdürüyor.