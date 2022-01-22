Kar etkisini arttırdı, ekipler çalışmalarını sürdürüyor

Zonguldak-Ankara yolunda kuvvetli kar yağışı ve sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Yoğun kar yağışına rağmen ekipler yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Zonguldak’ta özellikle yüksek kesimlerde etkili olan yoğun kar yağışı etkisini arttırarak devam ediyor. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı Zonguldak-Ankara yolunda etkili oldu. Yoğun kar yağışı ve sis etkili olurken sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı. Karayolları ekipleri yoğun kar yağışına rağmen kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Jandarma ve trafik ekipleri yollarda sürekli devriye atarak yolda kalan vatandaşlara destek oldu.