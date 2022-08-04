Kahramanmaraş’ta lavantalar görsel şölen sunuyor

Kahramanmaraş’ta güzel görüntüsü ve hoş kokusuyla insanları kendine çeken lavanta tarlası fotoğrafçıların ilgi odağı oldu.

Afşin ilçesinde bulunan lavanta tarlasında sadece kendilerini değil, uçuşan kelebekleri ve bal arılarını da görüntüleyen ziyaretçiler hayran kalıyor.

Yasin Mortaş Afşin ilçesinde bulunan lavanta tarlalarında fotoğraf çektiklerini belirterek, "Görsel şölen sunan lavanta çiçekleri muhteşem görüntüler oluşturdu. Bilhassa da kelebekler güzelliğe güzellik katmakta. Fotoğraf meraklılarını ise buraya bekliyoruz” dedi.

Mehmet Gören’de Afşin’de yetişen lavantalar görüntü olarak insanları mest ettiğini söyleyerek, "Vatandaşlarımız ve biz fotoğraf sanatçılarını da kendine çekiyor. Görülmeye değer bir güzellik. Her yıl lavantalarının fotoğraflarını çekmeye geliyoruz. Bu yıl Afşin Belediyesi tarafından lavanta tarlalarının güzelliğini görmek için bisiklet turu da düzenlenmektedir. Ayrıca lavanta üreticiliğinin mimarı Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven’e teşekkür ediyoruz" diye konuştu.