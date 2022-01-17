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İstanbul Havalimanı’nda ilaç kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. 2 kişinin gözaltına alındığı operasyonda ülkeye yasa dışı yollarla getirilmek istenen piyasa değeri yaklaşık 15 milyon TL’lik 7 bin kutu ilaç ele geçirildi.
İki kayak merkezinin zirvesi tek karede buluştu
Kış turizmi ile ünlü Kocaeli’nin Kartepe ilçesinden Uludağ’ın zirvesi göründü.
Çevre 17.01.2022, 10:55
Kış turizmi ile ünlü Kocaeli’nin Kartepe ilçesinden Uludağ’ın zirvesi göründü.
Kocaeli’de geçtiğimiz günlerde etkisini sürdüren yağış sebebiyle, kentin yüksek kesimleri adeta beyaza büründü. Yağış sonucu, Samanlı Dağları’nın zirvesinde bulunan Kartepe’deki kayak merkezinde kar kalınlığı 67 santimetre olarak ölçüldü. İstanbul’un yanı başında, kış turizmi ile ünlü Kartepe’de havanın da güneşli olması dolayısıyla sabah saatlerinde kilometrelerce uzakta olan Uludağ’ın zirvesi göründü.
Öte yandan, binlerce kayak tutkunun uğrak noktası olan Kartepe’de, kar kalınlığının 67 santimetreye ulaşmasıyla kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Kartepe’deki kış manzarası, drone ile havadan da görüntülendi.