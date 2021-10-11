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Hatay’daki tesisi 5 ayda 20 bin ziyaretçiyi ağırladı

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde macera park, tırmanma duvarı, restoran, çadır kamp alanı, tandır, paintball sahası, mini gölet, serbest piknik alanı bulunan Devrent Sosyal Tesislerinin yaz sezonunda 20 bin kişiyi ağırladığı bildirildi.

Çevre 11.10.2021, 12:08
Hatay’daki tesisi 5 ayda 20 bin ziyaretçiyi ağırladı

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde macera park, tırmanma duvarı, restoran, çadır kamp alanı, tandır, paintball sahası, mini gölet, serbest piknik alanı bulunan Devrent Sosyal Tesislerinin yaz sezonunda 20 bin kişiyi ağırladığı bildirildi.

Doğa ile vakit geçirmek isteyen ziyaretçiler, doğal güzellikler arasında zipline, macera park, tırmanma duvarı, restoran, çadır kamp alanı, tandır, paintball sahası, mini gölet, serbest piknik alan ve yürüyüş parkurları gibi alanlarda keyifli vakit geçiriyor.

Vatandaşlar Devrent Sosyal Tesisleri içerisinde bulunan serbest alanlarda da piknik yapma fırsatını buluyor.

AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik, Devrent Sosyal Tesisleri’nin Yayladağı için önemli bir kazanım olduğunu ifade etti. Çelik, “Yürüyüş parkurlarımız bu alanımızda mevcut. Bunların geliştirilmesi için elimizden gelen gayreti belediye başkanımız ve ekibimizle beraber, vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek adına çeşitli çalışmalara başlayacağız. Yayladağı’ndaki yürüyüş parkurlarımız. Devret Mesire Alanındaki zipline, oyun alanları, macera parkımıza Hatay’ımızdan gelecek tüm kardeşlerimizi, misafirlerimizi ve hemşerilerimizi bekliyoruz. Güzel bir şekilde ağırlamak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Burası Yayladağı Belediyemiz ve hemşerilerimiz için önemli bir kazanım oldu. Yayladağı’nı denize açabilmek, uzun bir sahilimiz olmasına rağmen bu güne kadar Yayladağ’lıların denizle buluşması nasip olmamıştı. Ama bundan sonra Dalış Akademisi projemizin devreye girmesiyle ilk adımlarını atacağız” dedi.

Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın son 5 ayda Devrent Sosyal Tesislerinde 20 bin kişiyi ağırladıklarını söyledi. Yalçın, gençlerle ve yürüyüş gruplarıyla buluşmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, “Yayladağı Belediyesi olarak göreve gelir gelmez ilk sosyal tesislerimiz üzerinde çalışmalar yaptık. Niyetlerimizde deniz ve yayla turizmi gibi çalışmalar vardı. Bunların ilki Devrent Mesire alanı olmuş oldu. Burada zipline, paintball, macera parkımız, tırmanma duvarımız, restoranımız, tandırımız ve her şeyimiz mevcut. Alanımız serbest oturma alanlarına da mevcut. Bu alan 100 dekar büyüklüğünde. Türkiye’nin bir çok ilinden ve Hatay’ımızın ilçelerinden buraya misafirlerimizi davet ediyoruz. Açtığımız alanlarda 3 parkurumuz var. 4 kilometrelik ormanın içerisinde yürüyüş parkurumuz. Aynı zamanda Gözce Fenk bölgesinde dalış akademisinin yakın zamanda oranın temellerini atacağız. Yayladağı yüz ölçümü olarak çok geniş. Hem denize kıyısı var. Hem de yaylaları mevcut. Bizim de bu alanlarda dikili projemiz var” ifadelerini kullandı.

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