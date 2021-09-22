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Eskişehir’de yaralı halde bulunan tilki kurtarılamadı

Eskişehir’de bir vatandaş tarafından yol üzerinde bacakları kırılmış olarak bulunan tilki, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Çevre 22.09.2021, 09:27
Eskişehir’de yaralı halde bulunan tilki kurtarılamadı

Eskişehir’de bir vatandaş tarafından yol üzerinde bacakları kırılmış olarak bulunan tilki, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Eskişehir’de yaşayan İshak Yıldız, 19 Eylül’de Tepebaşı ilçesine bağlı Keskin-Uludere mahalleleri arasındaki yol üzerinde arka bacakları kırılmış yaralı halde bir tilki buldu. Tilkiye bir gün evinde bakan ve ne yapacağını bilemeyen Yıldız, yaralı tilkiyi Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü’ne getirdi. Burada ekipler, yaban hayatından sorumlu olan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne (DKMP) haber verdi. Durumu öğrenen DKMP ekipleri yaralı hayvanı tedavi ettirmek üzere teslim aldı. Kontrolleri yapılan tilkiye bir aracın çarpmış olabileceği belirtilirken, hayvanın arka bacaklarında darbe sonucu kırıklar olduğu anlaşıldı. Durumu ağır olan tilkinin 3 gün sonra öldüğü öğrenildi.

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