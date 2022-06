Elazığ’da ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Elazığ Valiliği tarafından orman yangınlarının önlenmesi için kent genelinde bulunan ormanlara girişler yasaklandı.

İl genelinde orman yangınlarının önlenmesi çerçevesinde Elazığ Valisi Ömer Toraman’ın imzasıyla genel emir yayımlandı. Genel emirle birlikte, il sınırlarında orman yangını çıkma ihtimali olan orman ve ormanlık sahalara yetkililerden ve yetkili makamlardan izinli olanların dışında girilmesi yasaklandı. Elazığ Valiliği tarafından yayımlanan kararda, "İlimizde orman yangınlarıyla mücadele çerçevesinde Elazığ sınırları içerisindeki ormanlık alanlara görevliler hariç girişler 1 Temmuz 30 Eylül 2022 tarihleri arasında, 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 9. ve 66. maddeleri uyarınca yasaklanmıştır. İlimizdeki bütün ormanların çevresinde ve içinden geçen yollarda orman kenarında mola vermek ve piknik yapmak, mangal, semaver ve ateş yakmak yasaklanmıştır. Kamping işletmeleri haricinde ormanlık alanlarda kamp yapılması ve çadır kurulması yasaklanmıştır. Elazığ ili genelindeki bütün köy ve mahallerinde anız, bağ-bahçe ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır. Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı, önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacaklardır. Ormanlık alanlara yakın olan yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına müsaade edilmeyecektir. Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen bölmelerinde gerekli bakımları gerçekleştirecek, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak, gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacaklardır" ifadelerine yer verildi.