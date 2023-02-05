Elazığ’da 283 köy yolu ulaşıma kapandı

Elazığ’da etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 283 köy yolunu açma çalışmaları sürüyor.

Elazığ’da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kentte dün başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeni ile 283 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı karla mücadele ekipleri, 99 personel ve 75 araçla kapalı yollarda çalışmalarını sürdürüyor.

Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada, “An itibarı ile 283 adet köy yolumuz kapalı bulunmaktadır. Gün içerisinde kapalı olan köy yollarının iş makinalarımızca kar temizleme çalışması yapılarak, araç trafiğine açılması planlanmaktadır” denildi.