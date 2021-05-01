DSİ Genel Müdürü Yıldız, Uşak’ta incelemede bulundu

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Uşak’ta yapılan yatırımları yerinde inceledi.

DSİ Uşak’a yaptığı yatırımlarla mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Gaziantep ve Kahramanmaraş illeri ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.

DSİ Genel Müdürü Yıldız 1 Mayıs tarihinde Uşak’ta bir dizi incelemelerde bulunarak, Uşak 23. Şube Müdürlüğünü ziyaret etti. Genel Müdür Yıldız’a Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Kasap, Barajlar ve HES Dairesi Başkanı Dinçer Aydoğan, DSİ İzmir 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, DSİ Uşak Şube Müdürü ile teknik ekip ve yüklenici firma yetkilileri katıldılar. DSİ Genel Müdürü Yıldız ve beraberindeki heyet Uşak Kozviran Barajı, Halaçlar Barajı, Bahadır Barajı, Gökkaya Barajı aks yeri ve Merkez Sorkun Göleti sahasında incelemede bulundu.

İncelemelerinin ardından Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın’ı makamında ziyaret eden Yıldız, Uşak’taki yatırımları hakkında değerlendirme ve istişarede bulundu. Belediyeden sonra DSİ Uşak 23. Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek projelerin durumları hakkında bilgi aldı.

İncelemelerinin ardından açıklama yapan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "DSİ olarak Uşak’a yaptığımız yatırımlarla ilimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyoruz. Bugün ekibimiz ile birlikte Kozviran Barajı, Halaçlar Barajı, Bahadır Barajı, Gökkaya Barajı aks yeri ve Merkez Sorkun Göleti sahasında incelemede bulunduk. Uşak Belediye Başkanı Sayın Mehmet Çakın’ı da makamında ziyaret ederek, yatırımlarımızın durumunu istişare ettik. Uşak’ta son olarak DSİ Uşak 23. Şube Müdürlüğümüzü ziyaret ederek, projelerin durumları hakkında bilgi aldık” ifadelerini kullandı.

“180 milyon Türk Lirası ilave zirai gelir artışı sağladık”

DSİ olarak Uşak’a yatırıma devam ettiklerini ifade eden Yıldız, “2003 yılından bugüne kadar Uşak ilinde inşa edilen 44 sulama tesisi 108.220 dekar zirai arazinin sulamaya açtık. Böylece Uşak topraklarımızı daha bereketli hale getirdik ve çiftçilerimize yıllık 180 Milyon Türk Lirası ilave zirai gelir artışı sağladık” ifadelerine yer verdi.

3 adet sulama inşaatı devam ediyor

Yapılan sulama kanlarının ekonomiye katkı vereceğini belirten Yıldız, “Uşak’ımız için sulamanın önemi çok büyük. Bunun için 3 adet sulama inşaatı devam ediyor. İnşaatı devam eden 3 adet sulama inşaatının tamamlanması ile toplam 3 bin 660 dekar arazinin sulanması sağlanacak olup milli ekonomiye 2021 yılı birim fiyatları ile yıllık 5 milyon 31 bin 400 TL katkı sağlanacaktır. Bu sulama tesislerinin hizmete girmesiyle birlikte Uşak zirai üretimde ülkemizin söz sahibi illerinden biri olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

“Uşak’ımıza 17 baraj ve 15 gölet kazandırdık”

Ege’nin ve ülke tarımının en önemli illerinden birinin Uşak olduğunu söyleyen Kaya Yıldız, “Ziraatın daha da gelişmesi için son 2003 yılından bugüne kadar 17 baraj, 15 gölet ve 1 adet yeraltı depolaması yaptıklarını vurgulayan DSİ Genel Müdürü Kaya YILDIZ, Uşak’ta son 19 yılda 17 baraj, 15 gölet ve 1 adet yeraltı depolaması inşa ettik” ifadelerini kullandı.

İnşaatı devam eden 2 baraj ve 1 gölet ile 7 bin 780 dekar arazi sulamaya açılacağının müjdesini veren Kaya şöyle devam etti:

“DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız “Uşaklı vatandaşlarımız ve çiftçilerimizin kalkınması için baraj, gölet ve sulama tesislerinin önemi çok fazla. Dolayısıyla Uşak’ın su kaynaklarını değerlendirmek için bütün ilçelerimize yeni baraj ve göletler inşa ediyoruz. Şu anda Uşak il genelinde 2 baraj ve 1 adet göletin yapım çalışmaları devam ediyor.

Diğer taraftan 2003 yılından bugüne kadar tamamladığımız içme suyu tesisleri ile 117 bin kişinin ihtiyacını karşılayacak olan, yıllık 6,40 milyon metre küp içme suyu temin ediyoruz. İnşaatı devam eden 2 adet içme suyu tesisini 2022 yılı sonuna kadar tamamlamayı hedeflemekteyiz. Ayrıca Uşak ilinde taşkın riskini azaltmak için 2003 yılından bugüne kadar tamamlanan 47 dere ıslahı ile; Uşak şehir merkezi, 48 adet yerleşim yeri ve 8 bin 40 dekar arazi taşkınlardan korunmuştur. 1 adet taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmalarının devam etmektedir. Bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli’ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum.”