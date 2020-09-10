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Dev çekirgeyi üzümle beslediler

SİVAS’TA İKİ ÇİFTÇİ ARKADAŞ BAHÇEDE ÇALIŞIRKEN BULDUKLARI DEV ÇEKİRGEYİ BİR HAFTA BOYUNCA ÜZÜMLE BESLEDİ

Çevre 10.09.2020, 12:08
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Dev çekirgeyi üzümle beslediler

Sivas’ta iki çiftçi arkadaş bahçede çalışırken buldukları dev çekirgeyi bir hafta boyunca üzümle besledi.

Sivas’ın Gürün ilçesine bağlı Sarıca köyünde Mehmet Atmaz ve İskender Karakuş isimli iki çiftçi bahçede çalışırken üzüm bağında dev bir çekirge fark etti. Atmaz ve Karakuş dev çekirgeyi bir kabın içerisine koyarak evine götürdü. Çekirge ile dotluk kuran çiftçiler,yaklaşık bir hafta boyuca çekirgeyi kabın içerisinde üzüm ile besledi. Hayvan sever iki arkadaş yaklaşık bir haftanın sonunda dev çekirgeyi tekrar doğal yaşam alanına bıraktı. Dev çekirgeyi besleyen iki arkadaştan İskender Karakuş, “Biz bahçede arkadaşlarla çalışırken değişik bir çekirge gördük. Üzüm bağında üzümleri yiyordu. Aldık, 3 4 gün bir bidonun içerisinde üzümle besledik. Güzel ve değişik bir şeydi. Tekrar doğaya geri bıraktık. Şimdiye kadar gördüğümüz çekirgelerden değişikti. Çok büyüktü. Yaklaşık bir hafta üzümle besledik. Daha önceki yıllarda bu çekirgeye benzer çekirge gördük ama bu kadar büyüğünü görmedik. İlk defa gördük’’ şeklinde konuştu.

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