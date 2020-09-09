Dedelerinin evinde buldukları bitkin haldeki Peçeli Baykuş’u besleyip doğaya bıraktılar
TRABZON’UN ÇARŞIBAŞI İLÇESİNDE NESLİ TÜKENMEKTE OLAN VE YORGUN DÜŞEN PEÇELİ BAYKUŞ, AMCA ÇOCUKLARI AHMET VE MUHARREM SEVGİ TARAFINDAN DEDELERİNİN EVİNDE BİTKİN HALDE BULUNDU. KARNI DOYURULAN VE SUSUZLUĞU GİDERİLEN BAYKUŞ DOĞAYA BIRAKILDI.
Trabzon’un Çarşıbaşı ilçesinde nesli tükenmekte olan ve yorgun düşen peçeli baykuş, amca çocukları Ahmet ve Muharrem Sevgi tarafından dedelerinin evinde bitkin halde bulundu. Karnı doyurulan ve susuzluğu giderilen baykuş doğaya bırakıldı.
Çarşıbaşı İlçesi Burunbaşı Mahallesi’nde dün dedesinden kalma 100 yıllık evi tamir ettiren Muharrem Sevgi inşaat halindeki ev geldiğinde gördüğü manzara karşısında şaşırdı. Evin mutfağına bacadan girdiğini zannettikleri peçeli baykuş yorgun halde dururken yakaladı. Sevgi, yakaladığı yorgun baykuşu besleyip su içirdikten sonra doğal ortama bırakarak uçurdu.
Amca çocukları Muharrem ve Ahmet Sevgi, “Artık baykuşlar evimizin müdavimlerinden olmaya başladı. Önceki yılda aynı şekilde evimize giren baykuşu yakalayıp besledikten sonra doğaya bırakmıştık. Sanırız dedemizin evimi yaşam için uygun olduğunu düşünerek bellediklerini ve birkaç yılda bir buraya geldiklerini düşünüyoruz” dedi.
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