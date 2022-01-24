Colorado yangınının yüzde 35’i kontrol altında

Kaliforniya’nın ünlü otoyolu Big Sur’u da etkileyen Colorado yangınının yüzde 35’i kontrol altına alındı.

ABD’nin Kaliforniya eyaletine bağlı Monteney County’deki Palo Colorado’da cuma günü başlayan ve ünlü otoyol Big Sur’u da etkileyen yangının yüzde 35’inin kontrol altına alındığı açıklandı. Kaliforniya Ormancılık ve Yangından Korunma Bakanlığı’ndan (CalFire) alınan bilgilere göre, alevler şu ana kadar 700 hektarı yok etti.

Monteney County’de esen kuvvetli rüzgarların da etkisiyle hızla yayılan Colorado yangını nedeniyle tahliyelerin de devam ettiği öğrenildi.

Hayvanlar Zulmü Önleme Derneği (SPCA), evcil hayvan maması ve malzemeleri sağladığını ve 6 kedi ile bir köpeği de kurtardıklarını belirtti.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.