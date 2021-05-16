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Bursa’ya ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Bursa’nın merkez Kestel ile dağ ilçesi olan Keles’e ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Dolu yağışı ekili tarım arazilerinde de etkili oldu.

Çevre 16.05.2021, 15:54
Bursa’ya ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Bursa’nın merkez Kestel ile dağ ilçesi olan Keles’e ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Dolu yağışı ekili tarım arazilerinde de etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; Bursa için, dolu, sel ve kuvvetli yağış uyarısının ardından merkez Kestel ile dağ ilçesi Keles’e ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı etkili oldu.

Dolu yağışı hayatı olumsuz etkilerken, cadde ve sokaklar beyaza büründü. Dolu yağışı Kestel ovasında ve dağın eteklerindeki Keles’in bir çok köyünde tarım alanlarını da vurdu.
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