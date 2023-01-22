Budaklı kaplıcaları, fotoğrafçıların ilgi odağı olmaya devam ediyor

Bitlis’in Güroymak ilçesindeki doğal kaplıcalar, kış aylarında fotoğrafçıların ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Budaklı köyündeki kaplıcalar, görselliğiyle fotoğraf tutkunlarının dikkatini çekiyor. Kış aylarında manda ve atlarla doğal kaplıcaya girenleri görüntülemek için bölgeye gelen fotoğrafçılara kaplıcaların ve köyün tanıtımı yapılıyor. Kaplıcaları görmek için köye tur düzenleyen fotoğraf sanatçıları ise bölgenin doğal güzelliklerini yakından görüntüleme imkanı buluyor.

İstanbul’dan 28 kişilik bir ekiple bölgeye geldiklerini ifade eden fotoğraf eğitmeni Mürsel Yağcıoğlu, “Yılardır ülkemizin ve yurt dışına fotoğraf gezileri yapıyoruz. Ülkemizin doğu illerinde kışın karlı gerek tarihi eserler gerek yaşam konularında çok güzel görseller çıkıyor. Biz İstanbul’dan 28 kişilik bir ekiple Muş ve Bitlis’in köylerinde yaşam fotoları çektik. Fotoğraf sanatına başlayanlar teknik, teorik ve pratik tüm bilgi ve becerilerine bu bölgede katkı sağlıyorlar. Onun için bu bölgelere oldukça talep fazla. Muş ve Bitlis, Hizan’ın köylerinde yaşam, Ahlat ilçesinde tarihi Selçuklu Mezarlığı ve kümbetler, Güroymak ilçesindeki Budaklı kaplıcalarında mandaları çektik. Mandalar kaplıcasını tekrar turizme kazandıran Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Güroymak Kaymakamı Ramazan Cankaloğlu, Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Görevlisi Oktay Subaşı, Tatvan Ticaret Odası Başkanı Bilal Dağdağan’a çok teşekkür ederiz” dedi.