Bostvana’daki gizemli fil ölümleri aydınlatılıyor

Bostvana’da bu yıl gizemli bir şekilde hayatını kaybeden fillerin ardından yürütülen çalışmalarda ölümlere siyanobakteriyel toksinlerin neden olduğu belirlendi.

Afrika’nın güneyindeki Botsvana’da Mayıs-Temmuz ayları arasında yüzlerce fil henüz bilinmeyen nedenlerle ölmüştü. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, yapılan incelemeler sonucu endişe veren fil ölümlerine siyanobakterilerin neden olduğu duyuruldu. Ulusal Parklar ve Yaban Hayatı Koruma Dairesinden Veteriner Mmadi Reuben, "Son testlerimiz, ölüm nedenlerinin siyanobakteriyel nörotoksinler olduğunu gösterdi. Bunlar suda bulunan bakteriler" ifadelerini kullandı. Hala cevaplanamayan sorular olduğunu belirten Reuben, "Ancak neden sadece filler öldü ve neden sadece o bölgede oldu, bunun gibi yanıtlanması gereken birçok sorumuz var. Bunlarla ilgili bir dizi hipotezimiz de mevcut" şeklinde konuştu.

Öte yandan geçtiğimiz Temmuz ayı başında İngiltere merkezli Ulusal Park Kurtarma adlı organizasyonda görevli Dr. Niall McCann yalnızca fillerin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, “Eğer kaçakçılar siyanür kullansalardı diğer hayvanlar da ölürdü” demişti. Ancak uzmanlar, bir hastalık ya da zehirlenme sonucu fillerin hayatını kaybetmiş olabileceğini dile getirmişti. Fillerin yüz üstü düştüğünün altını çizen uzmanlar, bazı fillerin yuvarlak çizerek yürüdüğünü bunun da nörolojik bir rahatsızlık olabileceğini ifade etmişti.

Komşu ülke Zimbabwe’de de geçtiğimiz haftalarda 20’den fazla ölü fil bulunmuştu. Yetkililer, ölümlere bakteriyel bir enfeksiyonun neden olma ihtimalini de göz önünde bulundurduklarını belirtmişti.