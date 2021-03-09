Borçka Karagöl’ün dört mevsim fotoğrafları büyülüyor

Artvin’in Borçka ilçesinde bulunan Karagöl Tabiat Parkı yıl içinde farklı bitki örtüsü ve tonları oluşturuyor. Karagöl’ün aynı noktadan farklı mevsimlerde çekilen fotoğraf kareleri, 4 mevsimin farklı güzelliklerini gözler önüne seriyor.

Artvin’de her mevsim ayrı güzelliğe bürünen Borçka ilçesindeki Karagöl Tabiat Parkı, doğal güzelliğiyle ilgi çekiyor. İhlas Haber Ajansı muhabiri tarafından Borçka Karagöl’de yıl içinde farklı mevsimlerde drone ile yapılan çekimlerde ilkbahar, yaz, sonbahar ve kış mevsimleri aynı karede yansıtıldı.

Bir yarısı kar, diğer yarısı yemyeşil bahar ve yaz manzaralarından oluşan fotoğraflarda, göl ve ormanlarındaki mevsimsel değişiklikler göze çarpıyor. Dört ayrı mevsimde, dört farklı güzelliğe bürünen Karagöl’ün, kışın beyazı, yazın ve ilk baharın yeşili, son baharda ise renk cümbüşü görenleri kendine hayran bırakıyor.

Türkiye’nin tek biyosfer rezerv alanı olan Camili’ye giden yol üzerinde bulunan ve 368 hektarlık alana sahip Borçka Karagöl Tabiat Parkı, çevresindeki vadiler ve ormanlarla kaplı eşsiz doğasıyla fotoğraf ve doğa tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Borçka ilçesine 27 kilometre uzaklıktaki Karagöl, her mevsim ayrı bir güzelliği içinde barındırıyor. Çam ağaçları ve şelaleler arasında yer alan, eşsiz doğa güzelliyle Karagöl Tabiat Parkı, görenleri kendisine hayran bırakıyor. Doğası ve coğrafi güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin son yıllarda sıkça ziyaret ettiği Karagöl, yazın yeşilin, sonbaharda sarı, turuncu ve kırmızının onlarca tonuna bürünen ağaçların göl yüzeyine yansıması kartpostallık görüntüler de oluşturuyor. Kent gürültüsünden uzaklaşıp temiz hava almak isteyenler, hafta sonu tatillerinde tercih ettikleri Karagöl’de çadır kurup kamp yapıyor. Ziyaretçiler yürüyüş ve piknik yapıyor, teknelerle gölün keyfini sürüyor.