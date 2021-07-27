banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
CHP, Tanju Özkan’a sahip çıkmadı!
CHP, Tanju Özkan’a sahip çıkmadı!
Arzu Sabancı: Ülkemde mülteci istemiyorum
Arzu Sabancı: Ülkemde mülteci istemiyorum
İzmir açıklarında deprem!
İzmir açıklarında deprem!
Filenin Sultanları ilk maçı kaybetti: Türkiye 1 - İtalya 3
Filenin Sultanları ilk maçı kaybetti: Türkiye 1 - İtalya 3

Beklenen şiddetli yağışın ardından Arhavi ilçe merkezinde sokaklar yine göle döndü

Artvin’in Arhavi ilçe merkezi 24 Temmuz’da yaşanan selin ardından bugün 2. kez şiddetli yağışların etkisi altında kaldı.

Çevre 27.07.2021, 17:08
Beklenen şiddetli yağışın ardından Arhavi ilçe merkezinde sokaklar yine göle döndü
banner502

Artvin’in Arhavi ilçe merkezi 24 Temmuz’da yaşanan selin ardından bugün 2. kez şiddetli yağışların etkisi altında kaldı.

Yaklaşık 20 dakika etkili olan şiddetli yağışın ardından Arhavi ilçe merkezinde bir çok sokak göle dönerken, bazı iş yerlerini su bastı, rögarlar tıkandı. Ancak 24 Temmuz’da ilçede yaşanan dere taşkını ve su baskınları bu kez yaşanmazken, açılan rögarlar ile birlikte sokaklardaki su seviyesi düştü. Çok büyük olumsuz bir tablo yaşanmadı.

Bilindiği gibi Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü bugün ve yarın için Doğu Karadeniz Bölgesi’nde özellikle Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in sahil kesimleri için şiddetli yağış ve sel uyarısında bulunmuştu.
Yorumlar (0)
31°
açık
banner501