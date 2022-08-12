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Balıkesir’deki Ümiteli Göleti ile 2 bin 200 dekar tarım arazisi suya kavuşacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün Balıkesir’in Susurluk ilçesinde yapımını sürdürdüğü Ümiteli Göleti, 2 bin 200 dekar tarım arazisinin sulanmasını sağlayacak.

Çevre 12.08.2022, 11:11
Balıkesir’deki Ümiteli Göleti ile 2 bin 200 dekar tarım arazisi suya kavuşacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün Balıkesir’in Susurluk ilçesinde yapımını sürdürdüğü Ümiteli Göleti, 2 bin 200 dekar tarım arazisinin sulanmasını sağlayacak.

DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, çalışmaları devam eden Balıkesir’in Susurluk ilçesindeki Ümiteli Göleti’nin tamamlanması sonucunda barajda depolanacak su ile 2 bin 200 dekar tarım arazisinin sulanacağını belirtti. Enjeksiyon işleri, dolusavak kazısı ve derivasyon kondüvisi beton imalatlarının tamamlandığını bildiren Akca, göletin gövde dolgu işlerinin devam ettiğini belirterek, “Temelden yüksekliği 28 metre ve su depolama kapasitesi 850 bin metreküp olan Balıkesir Susurluk Ümiteli Göleti’nin tamamlanması sonucunda 2022 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 6 milyon 600 bin lira katkı sağlaması hedeflenmektedir” dedi.

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