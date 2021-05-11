Baharın gelmesiyle çiçek açan binlerce meyve ağacı görsel şölen oluşturdu

Türkiye’nin en büyük meyve bahçelerinden biri olan Kabalı Meyve Bahçesinde ilkbahar mevsimiyle birlikte çiçek açan kiraz, elma ve şeftali ağaçları görsel şölen oluşturuyor.

Yozgat’ın Kadışehri İlçesi’ne bağlı Kabalı Köyü’nde 2009 yılında köylülerin sınırları kaldırıp tarlalarını birleştirmesi ile uygulamaya koydukları Deveci Havzası Meyvecilik Entegrasyon Projesi kapsamında oluşturulan 5 bin 640 dönümlük meyve bahçesinde yetişen kiraz, elma ve şeftali ağaçları ilkbahar mevsimiyle birlikte çiçek açtı.

Rengarenk çiçek açan meyve ağaçları güzel görüntüler oluşturdu. Görsel ziyafetin sunulduğu meyve bahçesi havadan drone ile görüntülendi.

Çiçeklerin oluşturduğu görsel manzarayı fotoğraflayan doğasever Erdoğan Budak, “İlkbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte Türkiye’nin en büyük meyve bahçesindeki ağaçlar çiçek açtı. Görsel bir şölen oluşturdu. Ben de buraya gelerek bu anı ölümsüzleştirmek istedim. Gerçekten çok güzel bir görüntü” dedi.