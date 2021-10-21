Artvin’de yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

Artvin’de kurt, yaban keçisi, kızıl geyik, karaca, tilki, ayı, keklik, kartal değişik türde yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi.

Artvin’de doğal yaşamı görüntülemek için kurulan fotokapan kameraları birbirinden ilginç görüntüler kaydediyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Artvin Şube Müdürlüğü tarafından yaban hayvanlarının izlenmesi ve yeni tür tespiti için ormanlık alanlara

fotokapanlar kuruluyor. Yaban hayvanlarının yaşamlarının takip edilmesinde önemli rol oynayan fotokapanlar, özellikle nesli

tükenme tehlikesinde olan, korunması gereken yaban hayvanlarının yaşamlarının kaydedilmesine büyük katkı sağlıyor.

DKMP ekipleri tarafından Artvin’in farklı bölgelerine kurulan fotokapanlara kurt, yaban keçisi, kızıl geyik, karaca, tilki, ayı, keklik, kartal gibi birçok hayvan takıldı. Son olarak ise yaban keçisi, kurt ve kekliklerin ormanlık alanda beslendiği görüntüler paylaşıldı.