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Arnavutköy sahilini denizanaları bastı

Arnavutköy sahilini denizanaları bastı. Arnavutköy sahil şeridi boyunca görülen irili ufaklı denizanalarının yoğunluğu balık tutmaya gelen vatandaşların da dikkatini çekti.

Çevre 25.10.2021, 16:53

İstanbul Boğazı'nda yoğunlukla görülmeye başlanan denizanaları sahil şeridini kapladı. İrili ufaklı pek çok denizanası Arnavutköy sahil şeridinde yoğun bir biçimde görüldü. Balık tutmaya gelen vatandaşların da dikkatini çeken denizanaları özellikle gece yoğun bir biçimde görüntülendi.

Gece arkadaşlarıyla birlikte balık tutmaya ve kıyıya vuran denizanalarının artışı hakkında konuşan Kadir Sezgin,” Artış olması normal. Genelde deniz ara sıra sirkülasyon olup, suyun dibinde oksijen azaldığı zaman denizanaları su üstüne çıkar. O da dönem dönem zaten Marmara Denizi'nde olan şeyler. Dönem dönem olup görsel olarak biraz sıkıntı oluşturuyor. Onun dışında balıkla ilgili sıkıntısı olan bir şey değil ve olması doğal bir şey. Çünkü bu bir doğa olayı ve deniz kendi kendini yeniliyor” diye konuştu.

Sabah saatlerinde balık tutmaya Arnavutköy sahiline gelen Tolga Kanbur ise, “Bugün biraz hava yağmurlu ve dalgalı olduğu için denizanaları var. Sabahtan beri bekliyoruz ve şu anda bir balık yok. Denizanaları tabii ki balık tutmaya engel oluyor. Kış mevsiminde genelde bu şekilde denizanaları olur dalgaların çoğalmasından dolayı. Bende hafta sonunu değerlendirmek için balığa geldim” dedi.

Denizanalarının olta takımlarına zarar verebileceğini söyleyen Birol Şener ise, ”Diyecek bir şey yok. Zaten çevremize hepimiz için geçerli pek duyarlı değiliz. Bunun sebebi de kirlilik tabii ki. Kirlilik, duyarsızlık. Sürekli geliyorum, boş zamanlarımda hep buradayım ve balık tutuyorum. Stres atmaya geliyorum. Bu pisliği görünce tabii ki insanın içi sızlıyor. Bu da balık tutmaya engel olabiliyor. Yoğun olduğu zaman ne yapıyorsunuz, hem takımınız bozulabiliyor hem fazla balık tutamıyorsunuz. Valla iki senedir görüyorum denizanası önceden bu kadar çok değildi. Son iki senedir genelde oluyor. Bugün dört çeşit balık tuttum. Lüfer var, sarı kanat var. Dün sabah geldim, arabada uyudum gece. Bu bir hobi. Denizanaları engel oldu ama. Olmasaydı bir koli daha doldurabilirdik belki” şeklinde konuştu

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