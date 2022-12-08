Ahlat’ta gün batımı sonrası beliren dolunay hayran bıraktı

Bitlis’in Ahlat ilçesinde gün batımı sonrası beliren dolunay görenleri hayran bıraktı.

Ahlat’ta havanın parçalı bulutlu olması nedeniyle bazen bulutların arasına girerek Van Gölü üzerinde yükselen dolunay seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu. Dolunay Türkiye’nin en büyük gölü olan Van Gölü’nde ve Ahlat ilçesinde adeta geceyi gündüze çevirdi.