Adana’da hissedilen sıcaklık 47 derece
HAVA SICAKLIĞININ 35, NEMİN İSE YÜZDE 56 OLDUĞU ADANA’DA HİSSEDİLEN SICAKLIK 47 DERECEYE ULAŞTI.
Hava sıcaklığının 35, nemin ise yüzde 56 olduğu Adana’da hissedilen sıcaklık 47 dereceye ulaştı.
Türkiye’nin en sıcak illerinden biri olan Adana’da sıcak hava nem ile birleşince kentte nefes almak bile güçleşti. Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklığının 35 derece, nemin ise yüzde 56 olduğu Adana’da hissedilen sıcaklığın 47 derece olduğu öğrenildi. Hissedilen sıcaklığın yüksek olmasından dolayı Adanalıların çoğunun yaylaya ya da denize gittiği görüldü. Adana sokakları boşalırken, kentteki vatandaşlar ise ya evinde kaldı ya da sulama kanallarına girerek serinlemeye çalıştı.
Meteoroloji yetkilileri ise hissedilen sıcaklığın 47 derece olmasından dolayı internet sitesinde, "Çok bunaltıcı ve çok sıcak bir hava. Zorda kalınmadıkça açık alanda durulmamalıdır, güneş olmayan yerlerde de dikkatli olunmalıdır. Kalp, tansiyon hastaları çok dikkatli olmalı. Aşırı hareketlerden kaçınmakta fayda var’’ uyarısında bulundu.
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