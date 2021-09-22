Suriyelilere ev sahipliğini yapan illere yönelik Avrupa Birliği ve Alman Kalkınma Bankası (KFW) tarafından finanse edilen, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Suriyelilere ev sahipliğini yapan illere yönelik yürütülen "Geçici Koruma Altında Olan Suriyelilere Ev Sahipliği Yapan İller İçin Temiz Enerji ve Enerji Verimliliği Önlemleri Projesi” kapsamında 555 okul, enerji ihtiyacını kendi karşılayacak. Proje kapsamında çatı üstü güneş enerji santrali yapımı tamamlanan Gaziantep Mennan Usta Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde devir töreni gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği ve Alman Kalkınma Bankası (KFW) tarafından finanse edilen ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen “Geçici Koruma Altında Olan Suriyelilere Ev Sahipliği Yapan İller İçin Temiz Enerji ve Enerji Verimliliği Önlemleri Projesi” enerji ihtiyacı olan şehirlere arazi ve çatı üstü enerji santralleri kurulacak. Proje kapsamında yapımı tamamlanan çatı üstü Gaziantep Mennan Usta Meslek Lisesi’nde devralma töreni gerçekleştirildi. 40 milyon Euro’luk bütçe sahip olan projede 51 okulda toplamda 6 megawattlık çatı üstü güneş enerji santralleri kurulacak. Aynı zamanda toplamda 14 megawattlık arazi güneş enerji santrali kurulacak ve toplamda 20 megawattlık enerji gücüne ulaşılacak. Proje kapsamında oluşan enerji gücünden 555 okul, 420 bin öğrenci faydalanacak. Gerçekleştirilen törene Güneydoğu Avrupa ve Türkiye Sorumlu Direktörü Klaus Müller, Avrupa Birliği Türkiye Delagasyonu Mali İş Birliği Başkanı Elçi Müsteşar Andre E. LYS, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan ve Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe katıldı.

“İnşallah bu proje okulumuza ve şehrimize hayırlı olur”

Projeden en çok faydalanan şehrin Gaziantep olduğunu ve 20 okulda çatı üstü güneş enerji santrali çalışmasının yapılacağını belirten Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, “ Bu proje kapsamında ilimizde güneş enerjisi santrali kurulacak. Bu proje için Nizip’te çok geniş bir arazimiz var. Çatısına güneş enerjisi santrali kurulan ve kurulması planlanan toplam 22 tane okulumuz projeye dahil edildi. 2 tanesinin yapımı tamamlandı ve bugün 1 tanesinin açılışını gerçekleştiriyoruz. 13 okulumuzda yapımlar son aşamada 3 ay içerisinde kalan 7 okulumuzun yapımları tamamlanacak. Bu proje kapsamında okullarla ilgili yapılan bu santrallerin 3’de 1’i Gaziantep’imizde yapılıyor. Ben bu proje kapsamında ilimize desteklerinden dolayı başta İnşaat Emlak Genel Müdürlüğüne, Alman Kalkınma Bankasına ve Avrupa Birliğinin destek veren tüm bireylerine çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu proje okulumuza ve şehrimize hayırlı olur” dedi.

“Avrupa Birliği için eğitim bir önceliktir”

Avrupa Birliği için eğitimin öncelik olduğunu söyleyen Avrupa Birliği Türkiye Delagasyonu Mali İş Birliği Başkanı Elçi Müsteşar Andre E. LYS, eğitim ve çevre işbirliği sayesinde mültecilerin kaliteli eğitim alabilmelerini hedeflediklerini ifade ederek, “ Beni Gaziantep’te ağırladığınız için çok teşekkür ederim. Bugün Şahinbey Mennan Usta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde kurulan çatı üstü enerji santralinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Avrupa Birliği için eğitim bir önceliktir. Eğitimde kalite ise mutlu bir hayatın başlangıç noktasıdır. Eğitim herkese, her seviyede, kapasitesine ve durumuna göre sağlanmalıdır. İşte bu nedenle bizler Türkiye’de her ülkeden olan mülteciler için bu eğitim kalitesinden faydalanabilmeleri adına hareket ediyoruz. Bizler Türkiye’deki yaklaşık 400 okulda inşaat ve emlak çalışmaları yaptık. Aynı zamanda öğrencilerin ve öğretmenlerin eğitilmesine, dil kurslarının açılmasına ve birçok projeyi Covid-19 tedbirlerine uygun bir şekilde yürüttük. Çevrenin korunması geleceğimize yönelik yapılacak olan en önemli yatırımlardan biridir. Bu yatırımlar çocuklarımıza yapılacak olan önemli yatırımlardır. En önemlisi de bu mesajın genç nesillere aktarılmasıdır. Türkiye’nin dün duyduğum kadarıyla Paris İklim Antlaşmasına katılacağını yönünde haberler var. Bu durum beni çok mutlu etti. Bugün eğitim çevreyle birleşiyor. Avrupa Birliğinin finansal desteğini alan bu okulda neler yaptık? Mennan Usta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, proje kapsamında olan 55 okuldan birisidir. Tekrardan yenilenme çalışmaları yapıldı ve öğrenciler bir destek paketi aldılar. Aynı zamanda yeşil enerji projesinde de bu okulumuz yer aldı. Bu vesileyle projede emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Sevgili öğrenciler bizim size olan güvenimiz tamdır. Bu becerileri edindiğinizde ileride meslek sahibi olmanızda kolaylaşacak. Unutmayınız bu dünya hepimizin ve hepimiz tek bir dünyayı paylaşıyoruz” şeklinde konuştu.

“Projeden 555 okulumuz ve 420 bin öğrencimiz faydalanacak”

Proje Sorumlusu ve İnşaat ve Emlak Genel Müdürü olan Umut Gür, proje sayesinde 555 okulun enerji ihtiyacının yenilenebilir kaynaklarla giderileceğini dile getirerek, “ Bugün ve ülkemiz ve çocuklarımız açısından yeniliklerle dolu bir projemizin çatı güneş enerji santralleri bileşenini devreye almak için bir araya geldik. Uzun bir proje ismimiz var: ‘Geçici Koruma Altında Olan Suriyelilere Ev Sahipliği Yapan İller İçin Temiz Enerji ve Enerji Verimliliği Önlemleri Projesi’. Bu projeyle ilave eğitim yatırımlarımız neticesinde okullarda ihtiyaç duyduğumuz enerjinin sürdürülebilir bir şekilde sağlanmasını hedefliyoruz. Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği çalışmalarını bir bütün olarak düşündüğümüzde içinde 3 adet bileşen bulunuyor. Birincisi; çatı üstü güneş enerji santralleri, ikincisi; arazi güneş enerji santralleri, üçüncüsü ise okullarda enerji verimliliği çalışmaları olarak 3 adet bileşenimiz bulunuyor. Burada okullardaki çatılarımız güneş enerjisi potansiyeli açısından çok verimli bir kaynak olarak önümüze çıkıyor. Avrupa Birliğinin finansal desteğiyle ve Alman Kalkınma Bankası (KFW) ile birlikte geliştirdiğimiz bu projede okullarımızın çatılarını değerlendirmek adına bir ilk ve önemli bir adım atmış oluyoruz. Bu proje kapsamında çatı üstü güneş enerji santralleri kurulumuyla ilgili 51 okulumuzda 77 çatımızda toplamda 6 megawatt kurulu güce eriştik. Sadece çatı üstü güneş enerji santralleri yatırımıyla 51 okulumuzun çatılarındaki enerji santralleri sayesinde 163 okulumuzun enerji ihtiyacını karşılayacak kadar enerji üreteceğiz. Arazi ve çatı üstü enerji santrallerimiz sayesinde ulaştığımız 20 megawattlık güç ile 555 okulumuzun elektrik ihtiyacını karşılayacağız. Toplamda 420 bin öğrencimiz bu imkandan yararlanacak. Bugün geldiğimiz bu noktada bize desteklerini esirgemeyen ve emeği geçen herkese bakanlığımız adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“İhtiyaç duyulan enerjiyi yenilenebilir kaynaklardan alacak olmamız kıymetli”

Gaziantep’in içten ve dıştan çok sayıda göç aldığını ve bu nedenle okullarda enerji açığının oluştuğunu söyleyen Gaziantep Valisi Davut Gül, proje ile oluşan enerji açığının giderileceğini sözlerine ekleyerek, “ Güzel ve hayırlı bir iş için bir araya geldik. Gaziantep; içte ve dışta çok sayıda göç alıyor. Bu öğrencilerin getirdiği yükü dostlarımız olan başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere herkes bir ucuyla tutarak bu sorunun şehrin ve ülkenin gündeminden kaldırmaya çalışıyor. Bugünde onarımı yapılan güneş enerjisi sistemiyle entegre edilen bir meslek lisemizin açılışını yapıyoruz. Bunun şu açıdan önemi var, özellikle okullarımızın mesai saatlerinin dışında da kullanılıyor olması enerji giderlerimiz artmaya başladı. Dolayısıyla da bu enerji özellikle yenilenebilir enerji ile karşılıyor olmamız ekonomi ve çevre açısından da çok kıymetli bir hale geldi. Okullarımız başta öğrencilerimiz olmak üzere bütün mahalledeki vatandaşlarımıza hizmet veriyor. İnşallah bu enerji giderlerinin azalmasıyla beraber bu durum artmaya başlayacak. Ben katılımlarından dolayı herkese teşekkür ediyor, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.