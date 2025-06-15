Yetkililer, zam kararının gerekçesi olarak artan maliyetleri gösterdi. Özellikle yaş çay alım fiyatlarındaki yükseliş, işçilik giderlerinin artması ve işletme maliyetlerindeki genel yükselişin bu kararın alınmasında etkili olduğu ifade edildi.

Bloomberg HT'ye konuşan ÇAYKUR yetkilileri, fiyat artışını doğrularken, kurumdan henüz resmi bir basın açıklaması yapılmadı.

Bu son zamla birlikte, kuru çaya son bir yıl içinde toplamda yüzde 33 oranında artış yapılmış oldu. Bilindiği üzere, Eylül 2024’te de kuru çaya yüzde 18 zam gelmişti.

2025 yılı içerisinde yapılan ilk fiyat güncellemesiyle birlikte, tüketicilerin çay alışverişinde daha dikkatli tercihler yapması bekleniyor. Zam kararı, hem üreticiler hem de tüketiciler açısından sektörde yeni dengelerin oluşmasına neden olabilir.