Castrol tarafından stratejik yatırım yapılacak pazarlardan biri olarak belirlenen TUCA’nın bu noktaya gelmesinde uzun yıllardır uyguladıkları etkili stratejinin yattığını söyleyen Tatlısöz, “Castrol TUCA olarak Gemlik üretim tesisimiz, ürünlerimiz, organizasyonumuz ve müşteri ağımız ile 2030’a kadar uzanacak süreçte önemli atılımlar yapmaya hazırlanıyoruz. Türkiye dışında Ukrayna ve Orta Asya’da da büyüme hedefiyle planlar yapıyoruz. PET-DER verilerine göre Türkiye’de stratejik olarak belirlediğimiz ve başta otomotiv olmak üzere odaklandığımız her alanda lideriz. Trafikteki her 10 aracın 3’ünün karterinde Castrol madeni yağı var. Türkiye genelinde 13 binden fazla noktada müşterilerimize ulaşıyoruz. Türkiye’nin tüm noktalarına ulaştığımız bir ağa sahibiz” diyerek olmak istedikleri her noktada yer almalarını sağlayacak bir yapı oluşturduklarının altını çizdi.

Gemlik üretim tesisinden 24 ülkeye ihracat

Castrol’ün Avrupa’daki 8 üretim tesisinden birinin Gemlik olduğunu belirten Nilay Tatlısöz, “2023 yılı başında gerçekleştirilen 5,5 milyon dolarlık yatırımla lojistik ve üretim açısından güçlenerek hedefimiz olan 100 milyon litre madeni yağı ürettik. Burada üretilen madeni yağı iç pazar dışında bölgeye de ihraç ediyoruz. Son iki yılda ihracat gelirlerini dolar bazında ikiye katlayarak ülkemizin ekonomisine katkıda bulunuyoruz. Önümüzdeki yıllarda da yapılacak yatırımlardan Gemlik tesisimiz yine büyük bir pay alacak” diyerek üretim kapasitesinin artırılacağını, yeni tank ve depo yatırımlarının yapılacağını vurguladı.

Araç bakımı denildiğinde ilk akla gelen madeni yağ

Basın toplantısında ayrıca bağımsız bir araştırma kuruluşu tarafından 13 ilde 24-65 yaş arası bin 500’den fazla araç sahibinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmanın sonuçları da açıklandı. Öne çıkan sonuçlar şu şekilde:

- Araç bakımı denildiğinde katılımcıların yüzde 44’ünün aklına yağ bakımı/yağ değişimi geliyor.

- Türkiye’de araç kullanıcıları madeni yağ konusunda servisteki ustaya güveniyor. Yağ markasına çoğunlukla, doğrudan veya dolaylı olarak, usta karar veriyor (yüzde 77). Madeni yağa usta karar verse de araçta kullanılan madeni yağın markasını neredeyse tüm sürücüler biliyor (yüzde 99,8).

- Araç sahiplerinin araçlarının bakımında en çok önem verdiği konular parça değişiminde orijinal ürün kullanılması, bir sonraki bakıma kadar (1 yıl) garanti verilmesi ve değiştirilen parça orijinal olmasa bile garantisinin olması.