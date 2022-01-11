Yıldırım’da yeşil dönüşüm

Yıldırım Belediyesi, Cumalıkızık’a yeni mesire alanı kazandırıyor.

Yıldırım Belediyesi, Yıldırım’a ‘yeşil şehir’ kimliğini yeniden kazandırmak için yoğun bir çaba sarf ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi eliyle Vakıf Kent Parkı’nı ilçeye kazandıran, Balaban Mesire Alanı’nı da açılışa hazır hale getiren Yıldırım Belediyesi, ‘Cumalıkızık Mesire Alanı’ projesi için de ilk adımı attı. 100 dönümlük alanda planlanan Cumalıkızık Mesire Yeri’nin bünyesinde; piknik alanları, yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, otopark, kamelya, güvenlik, mescit gibi birimler yer alacak. Vatandaşların doğayla kucaklaşmasına imkân sağlayacak olan Cumalıkızık Mesire Alanı, Yıldırımlıların yanı sıra tüm Bursalıların sosyalleşebileceği ve aileleri ile gönüllerince vakit geçirebileceği bir ortam olacak.

2023 Baharında açılacak

Cumalıkızık’ta hayata geçirecekleri mesire alanı bölgesinde incelemelerde bulunan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Cumalıkızık Mesire Alanı’nı 2023 yılı bahar ayında vatandaşların hizmetine sunacaklarının müjdesini vererek, “Yıldırım’ın yeşil kimliğini canlandıracak ve hemşehrilerimizi yeşille buluşturacak sosyal alanları ilçeye kazandırmaya devam ediyoruz. Cumalıkızık Mesire Alanı’nda da çalışmaların startını verdik. Mesire alanımız açıldığında bölgede yaşayan binlerce hemşehrimize doğrudan hizmet verecek. Projemiz sadece bölgeye veya Yıldırım’a değil Bursa’ya da değer katacak. 7’den 70’e herkesin burada nefes alabileceği, yeşille buluşabileceği güvenli bir alan olacak. Hemşehrilerimiz günün stres ve yorgunluğunu, aileleriyle birlikte burada atacaklar. Yıldırım’da vatandaşların yaşam kalitesini arttıracak projeleri hayata geçirmeyi sürdüreceğiz” dedi.

1.5 Milyon metrekare hedefine adım adım

Yıldırım’daki yeşil alan varlığını ‘1.5 milyon metrekare arttırma’ hedefine de emin adımlarla yürüdüklerinin altını çizen Başkan Oktay Yılmaz, “Büyükşehir Belediyemiz eliyle, Vakıf Mahallemizde Vakıf Bera Kent Parkı’nı hizmete açtık. Gökdere Millet Bahçesi’nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Öte yandan Balaban Mesire Alanı’nda çalışmalarımızı tamamladık. İnşallah yakın zamanda hemşehrilerimizin istifadesine sunacağız. Büyük mesire alanlarının yanı sıra, geriden bıraktığımız 2.5 yılda çocuklarımızın güvenle oyun oynayabileceği, büyüklerimizin dinlenip nefes alabileceği 16 yeni parkı ilçemize kazandırırken, 26 parkımızı da sil baştan yeniledik. 5 parkımızda da çalışmalar devam ediyor. En yakın zamanda onları da bitirip hizmete açacağız. İnşallah devam eden işlerimiz de tamamlandığında toplam da 1.5 milyon metrekare yeşil alanı ilçemize kazandırmış olacağız. Yıldırım’ı yeniden yeşil kimliğiyle buluşturacağız” diye konuştu.