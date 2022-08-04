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Yıldırım Erguvan Halk Oyunları kursuna yoğun ilgi

Anadolu’nun dört bir yanından asırlar boyunca süre gelen kültür mozaiği, Erguvan Halk Oyunları Topluluğu’nun çalışmaları ile Yıldırım’da sahneleniyor.

BURSA 04.08.2022, 14:01
Yıldırım Erguvan Halk Oyunları kursuna yoğun ilgi

Anadolu’nun dört bir yanından asırlar boyunca süre gelen kültür mozaiği, Erguvan Halk Oyunları Topluluğu’nun çalışmaları ile Yıldırım’da sahneleniyor.

Yıldırım Belediyesi, Erguvan Halk Oyunları Topluluğu Yaz Kursu ile 8-11 yaş grubu çocukları için ‘Erguvan Halk Oyunları Kursu’ açtı. Eğitimci Ergün Saatçi tarafından verilen derslerde çocuklar yöresel halk oyunlarıyla tanışıyor. Adile Naşit Çocuk Tiyatrosu’nda haftanın iki günü gerçekleştirilen eğitimin sonunda minikler dönem boyunca öğrendiklerini sergileme imkânı bulacak. Anadolu’nun dört bir yanından asırlar boyunca süre gelen kültür mozaiğini, Erguvan Halk Oyunları Topluluğu’nun çalışmaları ile Yıldırım’da sahnelediklerinin altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ilçedeki çocuklar için yöresel kültürün önemli yapı taşlarından biri olan halk oyunlarını düzenledikleri kurslarla yaşattıklarını söyledi. Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Atalarımızdan bize miras kalan kültürümüzü gelecek nesillerimize aktarıyor, değerlerimizi yaşatıyoruz. Ücretsiz verdiğimiz halk oyunları kurslarımıza ilgi duyan tüm evlatlarımızı bekliyoruz" diye konuştu.

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